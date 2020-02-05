2020/02/05 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعترف إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعدم تمكن طهران من نقل أية أموال بسبب العقوبات المالية والمصرفية المفروضة على ايران.

وقال جهانغيري في تصريح، بعد إنكار مستمر من النظام الإيراني لتأثير العقوبات الأميركية، إن الولايات المتحدة لا تسمح لطهران بنقل دولار واحد حتى من الأموال الإيرانية الموجودة في مختلف دول العالم، مضيفا أن واشنطن تفرض أشد أنواع العقوبات وعلى جميع الدول الالتزام بها.

واعتبر جهانغيري، أن العقوبات على النفط الإيراني هي الأقسى والاعنف بسبب ما لاقته من متابعة قوية في جميع انحاء العالم، من خلال مراقبة ناقلات النفط الإيرانية والاتصال بمسؤولي الدول التي تستقبلها لإيقافها.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب روحاني: طهران لم تتمكن من نقل أي أموال بسبب العقوبات المالية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب روحاني: طهران لم تتمكن من نقل أي أموال بسبب العقوبات المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).