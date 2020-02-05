الدفاعي: علاوي سيختار كابينته الوزارية من المستقلين والمهنيين

2020/02/05 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي، عن الملفات التي ناقشها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مع نواب من كتل سياسية مختلفة.

وقال الدفاعي في تصريح، إن اللقاء الذي جمع علاوي مع خمسين نائبا من كتل مختلفة، تناول رؤية رئيس الوزراء لاختيار كابينته الوزارية، واستجابته لمطالب المتظاهرين، وعلاقات العراق الخارجية، وملف مكافحة الفساد.

وأشار الى أن المجتمعين بحثوا مهام رئيس الحكومة للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها إعادة هيبة الدولة وفرض القانون، بعدما تعهد للنواب انه سيختار كابينته الوزارية من المستقلين والمهنيين، الى جانب تغيير جميع وكلاء الوزارات والمدراء العامين والدرجات الخاصة، وتشكيل مكاتب استشارية خاصة لمتابعة كل الوزراء ومهامهم، منوها إلى أن تنفيذ هذه الوعود والالتزام بها يتوقف على مدى اختيار عناصر كفوءة ونزيهة في حكومته المقبلة.

وأضاف، أن من ضمن خطته لإدارة الحكومة المقبلة استبدال كل المستشارين الحاليين الذين يعملون في مجلس الوزراء وفي مكتبه الخاص بشخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة.

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