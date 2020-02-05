2020/02/05 | 20:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي: ‫صمت الحكومة واجهزتها عما يجري بحق المتظاهرين يؤكد ضلوعها او تواطؤها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 20:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: ‫صمت الحكومة واجهزتها عما يجري بحق المتظاهرين يؤكد ضلوعها او تواطؤها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: ‫صمت الحكومة واجهزتها عما يجري بحق المتظاهرين يؤكد ضلوعها او تواطؤها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).