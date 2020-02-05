سائرون لعلاوي: أسرع بتشكيل الحكومة

2020/02/05 | 20:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف إلى الإسراع بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة ...

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