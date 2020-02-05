كرستيانو رونالدو يتحدث عن اعتزاله

2020/02/05 | 20:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، على أن بإمكانه مواصلة لعب كرة القدم حتى بلوغ 40 عاما، بعدما أتم اليوم الأربعاء عامه الـ35.وأكد رونالدو في تصريحات لصحيفة “ماركا”، أنه لن يتوقف عن ممارسة الكرة إلا إذا كان يفتقر إلى الحافز، مضيفا أن اعتزاله لن يكون بسبب مشكلة جسدية.وقال الدون: “الكثير من الأمور ستحدد موعد

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