2020/02/05 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نفت مديرية ماء النجف، اليوم الاربعاء، تعرض بنايتها إلى حريق على خلفية التوترات في ساحة الصد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مديرية ماء النجف توضح حقيقة احراق مبناها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ النجف
نفت مديرية ماء النجف، اليوم الاربعاء، تعرض بنايتها إلى حريق على خلفية التوترات في ساحة الصد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مديرية ماء النجف توضح حقيقة احراق مبناها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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