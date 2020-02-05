مديرية ماء النجف توضح حقيقة احراق مبناها

2020/02/05 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ النجف

نفت مديرية ماء النجف، اليوم الاربعاء، تعرض بنايتها إلى حريق على خلفية التوترات في ساحة الصد...





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