الاسدي يكشف تفاصيل تنشر لأول مرة عن كيفية تكليف علاوي برئاسة الحكومة

2020/02/05 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف المتحدث باسم تحالف الفتح، احمد الاسدي، الأربعاء (5 شباط 2020) تفاصيل تنشر لأول مرة عن كيفية تكل...





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