2020/02/05 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- البصرة

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، اليوم الأربعاء، على وثيقة صادرة من مكتب محافظ البصرة، اسعد ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. محافظ البصرة يوافق على انشاء كلية التربية في شط العرب باموال شركة كويتية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. محافظ البصرة يوافق على انشاء كلية التربية في شط العرب باموال شركة كويتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).