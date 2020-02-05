مرور أربيل توجه نداء وتنتقد

2020/02/05 | 20:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتقدت مديرية مرور أربيل في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ظاهرة "احتكار الشوارع"، مشيرة الى انها وصلت لقمتها، ومن غير الممكن القبول ان تعد المحال والمطاعم والفنادق الارصفة الواقعة امام مبانيها ملكاً لها، بل حتى ايجارها للغير.

وكتب المتحدث باسم مديرية المرور في اربيل المقدم فاضل حاجي، بشأن احتكار شوارع عاصمة الاقليم منشوراً على صفحته في موقع فيس بوك، تحت عنوان "نداء الى قائممقامية وبلدية اربيل "، قال فيها ان "احتكار الشوارع وصل الى القمة وليس مقبولا ان يعد اي محل او مطعم او فندق باحتكار الارض الواقعة امامه ملكاً له وفي بعض الحالات ان يقوم بايجاره للغير".

واضاف حاجي ان "المرور يقوم بمعالجة بعض الامور وذلك بتغريم اية مركبة تحتكر الشارع"، مستدركا انه "عندما يقوم صاحب محل بوضع قناني الماء او طاولة مكسورة او حاوية نفايات في الشارع ويقوم باحتلال نصف الشارع، فانه ليس بامكان المرور فعل شيء تجاه ذلك".

وعزز حاجي منشوره بعدد من الصور التي علق عليها بالقول ان "هذه الصور غيض من فيض ذلك الاحتكار".

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