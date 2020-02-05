2020/02/05 | 20:36 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف الصدر لعلاوي: لن تنال الثقة اذا جئت بالوجوه المجربة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 20:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الصدر لعلاوي: لن تنال الثقة اذا جئت بالوجوه المجربة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الصدر لعلاوي: لن تنال الثقة اذا جئت بالوجوه المجربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).