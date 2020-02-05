2020/02/05 | 20:38 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جامعة كربلاء تقيم مهرجانها الثقافي السنوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 20:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة كربلاء تقيم مهرجانها الثقافي السنوي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة كربلاء تقيم مهرجانها الثقافي السنوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).