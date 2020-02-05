2020/02/05 | 20:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي: على الرئيس صالح ووزير الخارجية تبني الخيارات الدبلوماسية في مجلس الامن لتطبيق قرار البرلمان باخراج الاميركيين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي: على الرئيس صالح ووزير الخارجية تبني الخيارات الدبلوماسية في مجلس الامن لتطبيق قرار البرلمان باخراج الاميركيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).