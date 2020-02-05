تنويه من ” العهد نيوز” بشان اللقاء الخاص للشيخ الامين قيس الخزعلي

2020/02/05 | 20:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تنوه وكالة “العهد نيوز” عن لقاء خاص للشيخ الامين قيس الخزعلي سيبث ، اليوم الاربعهاء، على قناة “العهد الفضائية” في برنامج (Next).وكانت قناة “العهد ” قد نوهت عن البرنامج وتابعتها “العهد نيوز” ” يُعرض هذه الليلة الأربعاء لقاء خاص مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي .[…]

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