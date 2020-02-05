2020/02/05 | 20:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]افاد مصدر مسؤول في الشركة العامة للموانئ، بوصول تعليمات واوامر من الرقابة الصحية وصحة البصرة بمنع نزول أي كادر من على متن البواخر القادمة من الصين او التي تحمل بضائع صينية على ارصفة ميناء خور الزبير لمنع وصول فايروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموانئ العراقية تبين الية التعامل مع البضائع القادمة من الصين) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموانئ العراقية تبين الية التعامل مع البضائع القادمة من الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).