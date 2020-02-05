2020/02/05 | 20:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «فوز العتيبي» تثير غضب المجتمع السعودى بجرأتها مع زوجها (المستقلة) – منى شعلان / أثارت الناشطة السعودية «فوز العتيبي» غضب المجتمع السعودى ، بعدما نشرت صورًا جريئة لها برفقة زوجها ، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» .وظهرت «فوز » ، خلال الصور وهى برفقة زوجها بشكل مثير ، أثناء تواجدهما فى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («فوز العتيبي» تثير غضب المجتمع السعودى بجرأتها مع زوجها) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («فوز العتيبي» تثير غضب المجتمع السعودى بجرأتها مع زوجها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).