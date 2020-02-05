علاوي: احراق خيام المتظاهرين ارهاب متجذر في ثقافة بعض العصابات

2020/02/05 | 20:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصف رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاربعاء، حرق خيام المتظاهرين بانه "ارهاب" متجذر في ثقافة بعض العصابات، فيما حمل القوات الامنية مسؤولية ما يجري.

وقال علاوي في تغريدة بموقع تويتر واطلعت "الغد برس" عليها "إحراق الخيام إرهابٌ متجذر في ثقافة بعض العصابات الخارجة عن القانون، واستمرار اعتداءاتها على المتظاهرين السلميين يعكس ارادةً خبيثةً للقمع".

واضاف "صمت الحكومة واجهزتها الامنية عما يجري بحق المتظاهرين، وعدم تحركها لايقافه يؤكد ضلوعها او تواطؤها وموافقتها ولن يعفيها من المساءلة القانونية".

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