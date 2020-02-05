بلجيكا وإيطاليا وسلوفاكيا يساهمون في التطهير الإنساني في العراق

2020/02/05 | 20:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكدت دائرةُ الأمم المُتحدة للأعمالِ المُتعلقة بالألغام الى تواصل عملها في سبيل إنقاذ الأرواح في العراق.معربة عن امتنانها للدعم الذي تلقته من المانحين الثلاثة.وقال بيان عن الدائرة ان بلجيكا تبرعت بـ (1.6 مليون دولار أمريكي) وإيطاليا (784,000 دولار أمريكي) وجمهورية سلوفاكيا (18,750 دولار أمريكي) لضمان تقديم أنشطة إدارة المخاطر المُتفجرة والتدريب والدعم الفني والتوعية […]

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