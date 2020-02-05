اطفاء تام للكهرباء في منطقتين بالسليمانية

2020/02/05 | 20:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية كهرباء السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن قطع الكهرباء عن حيي "سروري" و"زركتي كون" يوم غد الخميس السادس من شهر شباط الجاري.

وجاء في بيان للجنة المشرفة على مشروع الشبكة الذكية في مديرية كهرباء السليمانية، ورد لشفق نيوز، انها تبلغ سكان حيي "سروري" و"زركتي كون" والبيوت التي يتم تغذيتها من المغذي 153 و155، ان الطاقة الكهربائية ستقطع عنهما يومن غد الخميس بسبب ربط المقاييس الذكية في الحيين المذكورين.

واشار البيان الى ان قطع الكهرباء سيبدأ من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الرابعة عصرا من المنظومة الوطنية والمولدات الاهلية، موضحا ان المغذيين المذكورين يجب الا يتم تشغليلهما من اجل سلامة حياة فرق الكهرباء والمواطنين.

كما ابلغ البيان المواطنين انه من اجل حماية اجهزتهم الكهربائية ان يقوموا بعد اعادة التيار الكهربائي عصراً، بتشغيل اجهزتهم الكهربائية واحدا تلو الاخر لضمان عدم تعطلها.

وطالب البيان ان يقوم الجميع بالتعاون مع فرق ربط المقاييس الذكية، من اجل ان تسيير الاعمال بشكل جيد.

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