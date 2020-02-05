2020/02/05 | 21:02 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع مواطنين كورد في انهيار ثلجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 21:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع مواطنين كورد في انهيار ثلجي) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع مواطنين كورد في انهيار ثلجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).