2020/02/05 | 21:02 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يجتمع بالكتل الكوردستانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 21:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يجتمع بالكتل الكوردستانية) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يجتمع بالكتل الكوردستانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).