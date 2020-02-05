مصدر يكشف آخر تطورت الأوضاع في ساحة الصدرين بالنجف

2020/02/05 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ النجف

كشف مصدر أمني، اليوم الاربعاء، آخر التطورات في ساحة الصدرين، مركز الاحتجاجات بمحافظة النجف،...





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