مكتب وزير الثقافة يرد على الاتهامات الموجهة ضده

2020/02/05 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رد مكتب وزير الثقافة، عبد الأمير الحمداني، الأربعاء (5 شباط 2020) على الاتهامات الموجهة ضد الوزير.

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