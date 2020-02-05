جمعية المسرح العراقي تستهجن الهجمة الشرسة ضد وزير الثقافة وتكشف الجهات التي تقف وراء ذلك

2020/02/05 | 21:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدرت جمعية فناني المسرح الشعبي العراقي، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن الهجمة الشرسة غير المبررة التي يتعرض لها وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني.وقالت الجمعية في بيان تلقته “العهد نيوز” وننشره نصًا كما ورد لنا: بالنظر للهجمة الشرسة التي يتعرض لها معالي وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني لابد […]

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