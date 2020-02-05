خاص لـ”العهد نيوز”.. شرطة البصرة تعلن تحرير طفل مختطف

2020/02/05 | 21:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-البصرة أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، عن تحرير طفل مختطف والقاء القبض على الخاطفين.وقال المصدر في حديث لـ “العهد نيوز” ان ” قوات الشرطة تمكنت من تحرير طفل مختطف في قضاء الزبير من قبل عصابة كانت تساوم عائلته على فدية مالية”.واضاف “تم تشكيل فريق عمل من مكافحة اجرام الزبير […]

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