منذ /٢٠٠٣/.. ولا رئيس حكومة من الداخل العراقي.. ما السبَب؟

2020/02/05 | 21:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الأمير ولا رئيس وزراء في #العراق على امتداد الحكومات المُتعاقبة بعد ٢٠٠٣، وحتى لحظتنا هذه، من الداخل العراقي، /٦/ شخصيات أُنيطَت بمنصب الحكومة، وكلّها ممّن لم […]

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