مكتب وزير الثقافة يرد على الاتهامات الموجهة ضد الوزير الحمداني

2020/02/05 | 21:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد رد مكتب وزير الثقافة، عبد الأمير الحمداني، اليوم الأربعاء، على الاتهامات الموجهة ضد الوزير.وأوضح المكتب، في بيان تلقته “العهد نيوز”، أن “ما نشر بشأن مبلغ نثرية الوزارة البالغ 15 مليون دينار هو الأقل بين جميع الوزارات العراقية” .وأضاف، أن “الوزير أمر بتخفيض مبلغ النثرية فور تسنمه المنصب من 20 مليون […]

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