العراق يتقدم ستة مراكز بين الدول المصدرة لتركيا

2020/02/05 | 21:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن السفير التركي في العراق فاتح يلدز، اليوم الاربعاء، تقدم العراق بتسلسل الدول المصدرة لبلاده.

وقال يلدز في تغريدة بموقع تويتر "جاء العراق في المرتبة الثانية عشر بين الدول المصدرة لنا سنة ٢٠١٨".

واضاف "تقدم العراق الى المرتبة السادسة سنة ٢٠١٩ بين الدول المصدرة لنا من خلال الخطوات التي اتخذها".

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