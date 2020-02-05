2020/02/05 | 21:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

رد صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، على نبأ سيطرة اصحاب القبعات الزرقاء على ساحة الصدرين في النجف وإبعاد المتظاهرين عنها.

وأكد العراقي في رده على سؤال بشأن خبر السيطرة على الساحة وإبعاد "المخربين" عنها، كما ورد في السؤال، بالإجابة أدناه المبينة في الصورة.

يشار الى ان مجاميع مسلحة تابعة للتيار الصدري، اقتحمت اليوم ساحة الصدرين في النجف، واحرقت خيام المتظاهرين، فيما اندلعت بعدها صدامات بينهم وبين المتظاهرين اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بحسب مصادر طبية.

وافادت انباء من النجف، بان مجاميع التيار سيطرت مؤخرا على ساحة الصدرين، بعد أن أبعدت المتظاهرين عنها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح العراقي يرد على خبر السيطرة على ساحة الصدرين في النجف وإبعاد المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح العراقي يرد على خبر السيطرة على ساحة الصدرين في النجف وإبعاد المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).