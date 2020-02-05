النجف: مقتل ٨ واصابة أكثر من ١٠٠ متظاهر نتيجة اقتحام ساحة الصدرين

2020/02/05 | 21:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمقتل ٨ واصابة أكثر من ١٠٠ متظاهر نتيجة اقتحام ساحة الصدرين، لافتا الى اعتقالات واسعة وعوشوائية للمتظاهرين.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، "إستمرار المواجهات بالرصاص الحي، ادى الى ٨ قتلى وأكثر من ١٠٠ جريح من المتظاهرين السلميين سقطوا نتيجة اقتحام ساحة الصدرين في النجف".

واضاف ان "تم إكمال حرق ما تبقى من الخيام وتجريفها بالشفلات، واعتقالات عشوائية للمتظاهرين".

واشار الى "قطع التيار الكهربائي عن ساحة اعتصامات النجف".

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