مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 بقذائف صاروخية أطلقها إرهابيون على مدينة حلب

2020/02/05 | 21:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قتل 4 مدنيين وإصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بقذائف صاروخية أطلقها إرهابيون على أحياء مدينة حلب.

وأكد مصدر طبي في حلب لوكالة "سبوتنيك" أن 4 مدنيين سقطوا ضحايا قذائف صاروخية سقطت على مدينة حلب بينهم طفل.

وأشار المصدر إلى أن 10 مصابين آخرين تم نقلهم الى كل من مشفي "الجامعة" و"الرازي" لتلقي العلاج، معظمهم في حالة حرجة.

وقال مراسل سبوتنيك أن المجموعات المسلحة المنتشرة في القسم الغربي لمدينة حلب قامت باستهداف حي الحمدانية بعدد من القذائف الصاروخية، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين .

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