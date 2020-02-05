2020/02/05 | 21:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائبة وحدة الجميلي تقول إنها ستقود “مظاهرات جماهيرية” لغلق محال بيع الكحول في بغداد (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 21:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

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