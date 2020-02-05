2020/02/05 | 21:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد هجوم “القبعات الزرق”..لؤي الياسري: النجف تخرج عن السيطرة يتبع…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل بعد هجوم “القبعات الزرق”.. لؤي الياسري: النجف تخرج عن السيطرة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل بعد هجوم “القبعات الزرق”.. لؤي الياسري: النجف تخرج عن السيطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).