الصحة تكشف عن خطتها لتشجيع المنتج الوطني

2020/02/05 | 21:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة عن خطتها لتشجيع صناعة الأدوية المحلية.

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