سرايا السلام : مجاميع مجهولة هاجمت ساحة التظاهر في النجف الأشرف

2020/02/05 | 21:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث العسكري باسم سرايا السلام، صفاء التميمي ، اليوم الاربعاء عن قيام مجموعات مجهولة بمهاجمة المتظاهرين في ساحة الصدرين بمحافظة النجف الاشرف .

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