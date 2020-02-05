6 شهداء وأكثر من 70 جريحاً في أحداث “ساحة الصدرين” بالنجف الأشرف

2020/02/05 | 21:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: اكد نقيب الأطباء في النجفِ الأشرف الدكتور علي العوادي وصول اكثر من ٧٠ جريحًا وعدد من الشهداء الى مستشفيات المحافظة المركزية.وقال العوادي في تصريح صحفي ” بلغ عدد الجرحى في مستشفى الشهداء 36 جريحًا، مع وصول جثتي شهيدينِ … Readmore

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