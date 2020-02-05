قتلى برصاص ميليشيات الصدر في النجف.. وفيديوهات توثق

2020/02/05 | 21:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل ستة متظاهرين في الأقل وأصيب 20 آخرون بجروح في هجوم لعناصر الميليشيا التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر على ساحة اعتصام محافظة النجف، بحسب مصادر طبية تحدثت لرويترز.

وأضافت المصادر أن بعض الجرحى حالتهم حرجة.



وقال متظاهرون لـ"موقع الحرة" إن "الاعتداء ما يزال مستمرا، والرصاص الحي لم يتوقف منذ ساعات".



وحصل موقع "الحرة" على فيديوهات للجرحى، يعتذر "موقع الحرة" عن بث بعضها، حيث تتضمن مشاهد قاسية.

ويظهر هذا الفيديو الاشتباكات الدائرة في النجف.

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