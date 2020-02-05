ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في النجف

2020/02/05 | 21:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاربعاء، عن ارتفاع حصيلة الاشتباكات بين اصحاب "القبعات الزرق" والمتظاهرين في مدينة النجف.

وقالت المصادر لشفق نيوز ان "مواجهات جرت بالرصاص الحي بين اصحاب القبعات الزرق والمتظاهرين في النجف، في وقت شهدت ساحة الاعتصامات قطع التيار الكهربائي".

واضافت انه "تم حرق ما تبقى من الخيام وتجريفها بالشفلات، وهناك أنباء عن وجود اعتقالات عشوائية للمتظاهرين".

واشارت المصادر الى سقوط 8 قتلى وأكثر من 100 جريح من المتظاهرين نتيجة اقتحام ساحة الصدرين من قبل انصار زعيم التيار الصدري".

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