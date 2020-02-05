2020/02/05 | 21:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زواج المحارم عند المصريين القدماء..حقيقة أم أسطورة؟ المستقلة / يثار الجدل بين حين وآخر، حول زواج الأخوة الأشقاء وشيوعها فى مصر القديمة، فإلى أي شيء أو دليل يستند أولئك الذين يروجون ذلك، وهل هناك خلط تسبب في فهم خطأ؟ زواج الأشقاء قال مجدي شاكر الخبير الأثري المصري ، على عكس رواية “ديودور الصقلي “بشأن زواج […]

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