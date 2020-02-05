تغيير أماكن التّظاهرات ضرورة ملحّة!!.. ميثاق العسر

2020/02/05 | 21:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب ميثاق العسر: كان المفترض من البداية أن تُعزل أماكن التّظاهرات ما بين الأخوة الّذين لديهم قيادات سياسيّة ودينيّة معروفة، وتوجّهات معيّنة، وحصص ووزارات ونوّاب في البرلمان والحكومة، وما بين الأخوة الّذين لا يمتلكون ذلك ويهدفون إلى تغيير هذه الطّبقة السّياسيّة والنّظام الّذي ولّدها؛ وهذا هو الخيار الصّحيح والسّليم الّذي يجعل كلّ منهم ينساق وفق […]

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