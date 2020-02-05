شهداء وجرحى بأحداث دامية في النجف والصدر يقر رسمياً بوقوف “القبعات الزرقاء” وراء قمع المتظاهرين.. فيديو

2020/02/05 | 21:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، صاحب صفحة (صالح محمد العراقي) الناطقة باسم زعيم التيار على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص ما تشهده محافظة النجف من احداث.وقال العراقي، في معرض رده على منشور لاحد اتباع التيار، بان ساحة الصدرين في محافظة النجف اصبحت تحت ’’السيطرة’’، “لابد ان يكون لطلبة العلم الكرام، […]

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