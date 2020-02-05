كارول سماحة تعلق على استعراض شاكيرا وجينيفر لوبيز

2020/02/05 | 22:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعربت الفنانة كارول سماحة عن رأيها بإستعراض النجمتين جينيفر لوبيز وشاكيرا في حفل “سوبر بول” في تغريدةٍ عبر تويتر.وو فنّدت كارول سماحة أنواع الإستعراض الفنّي في تغريدتها بالقول: “هناك عدّة أشكال للاستعراض في العالم، ما تقوم به سيلين ديون وأديل ومرايا كاري على المسرح مختلف عما تقدّمانه جينيفر لوبيز وشاكيرا”.وأوضحت قائلةً: “أول فئة […]

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