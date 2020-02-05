2020/02/05 | 22:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الصحة العالمية، عدم وجود أنواع علاج فعالة لفيروس كورونا حتى الآن.

وقللت المنظمة في بيان لها من أهمية تقارير إعلامية أشارت الى اكتشاف الصين لعقاقير مبتكرة لعلاج المصابين بهذا الفيروس الوبائي، أو التوصل الى لقاح للوقاية من كورونا.

وأعرب مسؤولو المنظمة عن قلقهم من احتمال تفشي فيروس كورونا في الدول الفقيرة أو ضعيفة الإمكانيات، وذلك بعد أن أشارت التقارير الى وجود أكثر من ثلاثة وعشرين الف إصابة بالفيروس في الصين، إضافة الى مئة وإحدى وتسعين حالة خارج الصين، مشيرة الى ارسال خمسمئة الف قناع وأربعين الف جهاز استنشاق للدول التي سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: لا علاج لفيروس كورونا حتى الآن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: لا علاج لفيروس كورونا حتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).