البنتاغون: 400 عسكري سيشغلون منظومة “باتريوت” لحماية سفارتنا والمنطقة الخضراء ببغداد

2020/02/05 | 22:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول رسمي في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، إن المحادثات مع السلطات العراقية بشأن تحريك بطاريات “باتريوت” الدفاعية الصاروخية لحماية المصالح الأميركية داخل العراق وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وبين المسؤول في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية، أن واشنطن تأمل أن يتم إيصالها في أسرع وقت ممكن لحماية الجنود والموظفين والدبلوماسيين الأميركيين العاملين داخل الأراضي العراقية، موضحا أن وزارة الدفاع الأميركية ستضطر إلى إرسال قوات إضافية في حدود الأربعمئة جندي إلى العراق لمؤازرة وتشغيل هذه البطاريات، والتي ستؤمن إمكانات كبيرة لا تندرج فقط في حماية مجمع السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، وإنما سـتوفر مظلة أمنية للمنطقة الخضراء.

وأضاف، أن هذه البطاريات ستحمي الجنود والموظفين الأميركيين في العراق من خطر الصواريخ التكتيكية العشوائية، مثل الكاتيوشا وغيرها، وأنها ستكون جزءا من سلسلة إجراءات أمنية سيتم اتخاذها مع الجانب العراقي لحماية الوحدات الأميركية التي تساعد الجيش العراقي في محاربة تنظيم داعش الإرهابي ومنع ظهوره مجددا.

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