حقوق الانسان ترصد

2020/02/05 | 22:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار، اليوم الاربعاء، انه رصد التظاهرات في المحافظة.

وقال المكتب في بيان ورد لشفق نيوز "رصد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة ذي قار استمرار التظاهرات في المحافظة، واشر تقرير الفريق توافد أعداد من المواطنين وطلبة الجامعات من أبناء المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها إلى ساحة اعتصام الحبوبي، فضلاً عن توسع المعتصمين في بناء المواكب لتصل الى جسر الحضارات".

وتابع البيان "كما رصد الفريق تواجد القوة الأمنية وموظفي الهلال الأحمر بالقرب من ساحة التظاهر وقيام المتظاهرين برفع الشعارات التي تطالب بتوحيد الصفوف وتؤيد مواقف المرجعية وتشيد ببياناتها في دعم الحراك الشعبي السلمي ورفض المماطلة والتسويف في تحقيق المطالب المشروعة".

وزاد "وثق فريق المفوضية قيام البعض من المتظاهرين غير السلميين بالاعتداء على مدير اعدادية النجاح في قضاء الرفاعي واستهداف منزل رئيس لجنة النزاهة بمجلس محافظة ذي قار".

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