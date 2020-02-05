وزير قطاع الأعمال يجتمع بالمشاركين في جسور

2020/02/05 | 22:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وزير قطاع الأعمال العام يجتمع بالمساهمين المحتملين في شركة الوساطة والتسويق ضمن مبادرة “جسور” توفيق: الشركة تستهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بشرق أفريقيا عقد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع عدد من المساهمين المحتملين في شركة الوساطة والتسويق التي تعتزم الوزارة تأسيسها ضمن مبادرة “جسور” […]

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