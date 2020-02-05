بوتين: روسيا تدعم باستمرار الحفاظ على سيادة الدولة العراقيّة

2020/02/05 | 22:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرار دعم روسيا لجهود الحفاظ على سيادة الدولة العراقيّة .وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “سفير جمهوريّة العراق لدى روسيا الاتحادية عبد الرحمن حامد الحسيني سلم أوراق اعتماده إلى الرئيس الروسيّ “فلاديمير بوتين” سفيراً مُقِيماً فوق العادة لجمهوريّة العراق لدى روسيا الاتحاديّة”.وعقب تسلم أوراق

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