حجاج نايل - صفقة القرن قمة جبل الجليد

2020/02/05 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حجاج_نايل 1- هل هناك بنود واقسام كاملة لم يعلن عنها في صفقة القرن 2- اين دوائر صنع القرار والمؤسسات في الولايات المتحدة الامريكية وموقفها من هذه الصفقة 3- لماذا تم تأجيل الاعلان عن صفقة القرن اكثر من مرة 4- لماذا كل هذه الجدية من المعارضات العربية في التعاطي مع الصفقة • هدأت نسبيا الزوبعة التي اثارها الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاسبوع الماضي بإعلانه ما يسمي بصفقة......

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