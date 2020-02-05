تركيا: 52 مصابا جراء تحطم طائرة بمطار صبيحة

2020/02/05 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن والي إسطنبول، علي يرلي قايا، أن حادثة تحطم طائرة الركاب في مطار صبيحة غوكشن جراء هبوطها العنيف على المدرج، أسفرت عن إصابة 52 شخصا.

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