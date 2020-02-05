2020/02/05 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدول ناري ينتظر الزمالك خلال 3 أسابيع (المستقلة) – حسام الدين جمال – ينتظر الزمالك المصري سلسلة من المواجهات القوية، خلال 3 أسابيع بين شهري فبراير/شباط الحالي ومارس/أذار المقبل، في مختلف المسابقات المحلية والقارية.قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت مساء الأربعاء، أسفرت عن صدام قوي للزمالك أمام الترجي التونسي، حامل […]

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