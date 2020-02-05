2020/02/05 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جدول ناري ينتظر الزمالك خلال 3 أسابيع (المستقلة) – حسام الدين جمال – ينتظر الزمالك المصري سلسلة من المواجهات القوية، خلال 3 أسابيع بين شهري فبراير/شباط الحالي ومارس/أذار المقبل، في مختلف المسابقات المحلية والقارية.
قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت مساء الأربعاء، أسفرت عن صدام قوي للزمالك أمام الترجي التونسي، حامل […]
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قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت مساء الأربعاء، أسفرت عن صدام قوي للزمالك أمام الترجي التونسي، حامل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول ناري ينتظر الزمالك خلال 3 أسابيع) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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