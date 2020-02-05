2020/02/05 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (شاهد)..إبنة «عمر الحريري» تطرح أغنية ردًا على «سالمونيلا» (المستقلة) – منى شعلان/ طرحت «بيريهان عمر الحريري» ابنة الفنان المصري الراحل«عمر الحريري» أغنية جديدة ، بعنوان «عشان كده قولت لأ» وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.وجاءت فكرة الأغنية ردًا ، على أغنية «عشان تبقي تقولي لأ» لمخرج الإعلانات المصري «تميم يونس» ، والتى […]

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